وزيران سودانيان في جلسة إحاطة مغلقة بالكونجرس

قدّم وزيرا المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان الدكتور ابراهيم البدوي، والعدل الدكتور نصر الدين عبدالباري، مداخلات عبر الفيديوكونفرنس في جلسة إحاطة مغلقة بشأن الأوضاع في السودان لبعض لجان الكونجرس الأمريكي، استضافها المركز الأفريقي بالمجلس الأطلسي بمدينة واشنطن.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم، أنّ الوزيرين استعرضا التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة الانتقالية منذ تسلمها السلطة في سبتمبر الماضي.

وتحدّث وزير العدل السوداني، بشأن الإصلاح القانوني والإصلاح في مجال حقوق الإنسان، وجهود تحقيق السلام وتفكيك النظام البائد، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وما فعله السودان في هذا الصدد من جهود لاستيفاء الشروط القانونية والسياسية للإزالة من القائمة، مثل التفاوض للتوصل لتسويات في قضايا الإرهاب المرفوعة ضد السودان.

وركّز وزير المالية على الإصلاحات والخطط الاقتصادية، لافتا إلى أثر وجود السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب على الاقتصاد وتمويل المانحين.

وأكد البدوي، أنّ الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الانتقالية وتصب في مصلحة استقرار السودان، سيعرقلها وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

واستمعت الجلسة كذلك لمداخلات من 3 خبراء في شؤون السودان وشملت المواضيع التي جرى مناقشتها، العلاقات بين المدنيين والعسكريين، وإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، ودور الجهات الفاعلة الإقليمية في السودان، كما أكدت الجلسة أهمية دعم حكومة الفترة الانتقالية في السودان.