قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 15 ألف كمامة مجهولة المصدر في السلام

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما متابعة تنفيذ الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".. فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة خدمة كمين بلبيس بدائرة قسم شرطة السلام ثان من ضبط (فنى كهرباء - مقيم بمحافظة الإسماعيلية).. وبحوزته (40 عبوة كمامات طبية بإجمالى 15000 كمامة) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة مستغلاً الظروف والأحداث الراهنة التى تمر بها البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.