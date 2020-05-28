"بنبني لبكرا".. حملة من "الإنتاج الحربي" لتعريف الشباب بجهود التنمية

أطلقت وزارة الإنتاج الحربي، حملة إعلامية جديدة بعنوان "بنبني لبكرا"، في ضوء استراتيجية الوزارة بتعريف الشعب المصري بجهودها في دعم المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف ربوع البلاد.

وتقوم الحملة على إعداد "فيديو جراف" صغير، تستعرض فيه الوزارة لمحات من مشروعاتها ومساهمتها التنموية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم، أنّ الحملة تهدف لجذب الشباب لمعرفة بعض أنشطة الإنتاج الحربي عبر فيديوهات لا تتعدى مدتها دقيقة واحدة.

واستعرضت "الإنتاج الحربي"، في أول الفيديوهات القصيرة التي أنتجتها وجاء في 20 ثانية فقط، دورها في تقديم الخدمات المميكنة لعدد من الجهات في الدولة، وبينها إنشاء وتطوير وميكنة مكاتب البريد بالمحافظات المصرية المختلفة، والمنظومة الإلكترونية للبطاقات التموينية، وتطوير منظومة ميكنة حصر الحيازات الزراعية.

وكانت وزارة الإنتاج الحربي، أطلقت مؤخرا حملة "اعرف وزارة بلدك"، والتي أظهرت خلالها جانبا من إمكانيات الوزارة التي تضم 17 مصنعا على مستوى عال من الكفاءة.

وقال محمد عيد بكر، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، في حوار سابق مع "الوطن" نشر مطلع يناير الماضي، إنّ الوزارة حريصة على الانفتاح على الشباب، وتعريفهم بوجود كيان صناعي عملاق يخدم كل من الصناعات العسكرية والمدنية في البلاد.

وأضاف أنّ الفترة المقبلة ستشهد ظهور قدرات وإمكانيات وزارة الإنتاج الحربي بشكل مكثف إعلاميا، ليكون المصريين فخورين بامتلاكنا صرحا قويا على أعلى المستويات في مجال الصناعات الدفاعية.

وتابع: "نتحدث عن تحركات على أصعدة مختلفة، بداية من مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر وغيرها وحتى مواقع مثل إنستجرام".