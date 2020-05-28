أخبار البنوك.. كيف تقدم في وظائف البنك الأهلي لأصحاب الخبرة؟

يعلن البنك الأهلي المصري كل فترة عن حاجته لشغل وظائف شاغرة، لحديثي التخرج وأصحاب الخبرة، ويتيح البنك إمكانية التسجيل في الوظائف المطلوبة في البنك إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي له.

وتستعرض "الوطن" طريقة وشروط التقديم في الوظائف المتاحة لذوي الخبرة بالبنك، كالتالي:

شروط التقدم لذوي الخبرة بالبنك الأهلي

ألا يكون للمتقدم أقارب في البنك حتى الدرجة الثالثة.

أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة عليا (درجة البكالوريوس أو ما يعادلها).

أن يكون للمتقدم خبرة 3 سنوات فأكثر.

أن تكون سنوات الخبرة موثقة بشهادات خبرة من جهات العمل السابقة بحد أدنى 6 أشهر.

خطوات التقدم لوظائف ذوي الخبرة بالبنك الأهلي

للتقدم للوظائف المتاحة بالبنك لذوي الخبرات يتم اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي المصري.

- الضغط على خانة الوظائف.

- اختيار خانة ذوي الخبرات.

- قراءة الشروط المطلوبة واضغط على خانة "اقبل الشروط".

- الضغط على خانة قدّم طلبك الآن.

- املأ البيانات المطلوبة والخاصة بالرقم القومي، رقم الهاتف المنزلي، رقم الموبايل، البريد الإلكتروني، ثم الضغط على خانة "قدم طلبك".