رباب ممتاز: تجنبت التمثيل بـ"الحاجب والصوت العالي" في لما كنا صغيرين

أبدت الفنانة رباب ممتاز سعادة بالغة إزاء ردود الفعل التي تلقتها عن دورها في مسلسل لما كنا صغيرين للمخرج محمد علي، والذي عُرض في موسم دراما رمضان المنقضي.

وقالت "رباب"، لـ"الوطن"، إنّها قدمت شخصية شعبية لسيدة تدعى "عزة" بطريقة مختلفة، مضيفة: "أرى أن هناك 100 ألف طريقة لتقديم شخصية المرأة الشعبية، وأعتقد أن رفضي المسبق للدور قبل قبولي له جعل أدائي يتسم بالتلقائية".

وتابعت: "ابتعدت عن طريقة التمثيل برفع الحاجب أو الصوت المرتفع وغيرهما من التفاصيل المعتادة، حيث اعتمدت علي ملامح وجهي وإحساسي في التمثيل".

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، كريم قاسم، نبيل عيسي وكوكبة من النجوم.