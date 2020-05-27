رباب ممتاز تكشف كواليس أولى مشاهدها مع حميدة في "لما كنا صغيرين"

كشفت الفنانة رباب ممتاز، عن كواليس أول مشهد جمعها بالفنان محمود حميدة في مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في رمضان المنصرم.

وقالت رباب، لـ"الوطن"، إنّ حميدة أشاد بأدائها على مرأى ومسمع من الجميع، ثم سألها عن اسمها، وعاود سؤالها، قائلا: "قريتي رواية رباب لأمل دنقل؟"، مضيفة أنّها أجابت بالنفي، فنصحها بقراءتها.

وأشارت إلى أنّها استمتعت بالتمثيل معه لأنّه قامة فنية كبيرة، والأمر ذاته في مشاهدها مع الفنان خالد النبوي.

مسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، نسرين أمين، نبيل عيسي، سميرة عبدالعزيز، أشرف زكي، وكوكبة من النجوم، من إخراج محمد علي.

ولفتت إلى أنّها علمت بوجود مشاهد تجمعها بخالد النبوي ومحمود حميدة، ومن هنا تحمست للمشاركة ووافقت على الدور، وكانت أولى مشاهدي مع الأخير الذي أشاد بأدائي على مرأى ومسمع من الجميع، وسألني عن اسمي، ثم عاود سؤالي "قريتي رواية رباب لأمل دنقل" فأجبت بالنفي، فنصحني بقراءتها.