تحالف ياباني فرنسي لخفض تكاليف إنتاج السيارات

شهدت حركة البيع والشراء في الفترة الأخيرة ركودا تاما في سوق السيارات العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا، ما أدى إلى انخفاض مبيعات جميع شركات السيارات وبالتالي خسائر مادية كبيرة.

وعقدت شركات رينو و نيسان و ميتسوبيشى، في محاولة لتجنب خسائر مهولة و الإنقاذ من الإفلاس، تحالفا جديدا يسمح لهم بالمشاركة في تصنيع السيارات حتى يصلوا إلى استثمارات مخفضة لتطوير السيارات تصل إلى 40% .

يعتبر التحالف شراكة استراتيجية وتشغيلية فريدة في عالم السيارات ويمنحها ميزة قوية في عالم السيارات العالمي المتغير باستمرار وسيمكن نموذج الأعمال الجديد التحالف من تحقيق أقصى استفادة من أصول كل شركة و إمكانيات أدائها.