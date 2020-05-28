انخفاض إنتاج "تويوتا" العالمي 50% بسبب كورونا

أعلنت شركة "تويوتا موتورز" اليابانية لصناعة السيارات، اليوم الخميس، انخفاض إنتاجها العالمي بنسبة 50.8% في أبريل مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 379 ألفًا و93 سيارة، حيث أدى انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى تراجع معدلات الطلب وتعليق الإنتاج في جميع أنحاء العالم.

ونقلت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، عن أكبر شركة مصنعة للسيارات في اليابان، قولها إنَّ إنتاجها في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية تراجع لدرجة أنَّ إنتاجية تويوتا هناك كانت صفر، حيث أدى وباء كورونا إلى إغلاق جميع المصانع هناك خلال الشهر الذي أعدت فيه الشركة التقرير.

واستأنفت "تويوتا" عمليات الإنتاج بمصانعها في الولايات المتحدة وكندا يوم 11 مايو الجاري، بعد إغلاق استمر 50 يومًا، ومن ثم قررت السلطات المحلية تخفيف القيود على الأنشطة الاقتصادية.

وفي أوروبا، أنتجت الشركة 577 سيارة فقط في مصنع بفرنسا، لتسجل انخفاضا بنسبة 99.2%، بسبب انتشار الفيروس المسبب للالتهاب الرئوي، وانخفض إنتاجها في اليابان بنسبة 25.9٪ إلى 218 ألفا و54 سيارة، حيث أغلقت الشركة مصانعها مؤقتا بسبب تعطل سلاسل التوريد وضعف الطلب.

فيما ارتفع الإنتاج في الصين بمقدار 27.8% إلى 143 ألفًا و135 سيارة بعد استئناف عملية الإنتاج منذ أواخر مارس الماضي.

وذكرت شركة "تويوتا"، اليوم، أنَّ المبيعات العالمية انخفضت بنسبة 46.3% في أبريل مقارنة بالعام الماضي إلى 423 ألفًا و302 سيارة وسط تفشي الوباء، وانخفضت المبيعات في أمريكا الشمالية وأوروبا بنسبة 56.4% و83.4% على التوالي.

وفي اليابان، باعت شركة "تويوتا" لصناعة السيارات 97 ألفًا و563 سيارة، بانخفاض 20.1%، حيث طلبت الحكومة من الناس البقاء في منازلهم قدر الإمكان.