بعد وفاة موظف بكورونا.. لجنة في "الوفد" لمتابعة صحة موظفيه

بالتزامن مع ظهور فيروس كورونا داخل حزب الوفد، والذي أسفر عن وفاة أحد موظفي جريدة الوفد، سارع الحزب في تشكيل لجنة من الأطباء لمتابعة الحالة الصحية لكل العاملين به.

وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، إنّ الهدف من تشكيل اللجنة، التواصل مع العاملين والموظفين والصحفيين بالحزب وجريدة الوفد، للتأكد من الحالة الصحية ومتابعة من يشكو من أي أعراض تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

واشتبه في إصابة أحد موظفي أمن جريدة الوفد، بعد تدهور حالته الصحية وظهور أعراض الفيروس عليه، ونقله لأحد المستشفيات المتخصصة وإجراء الفحوصات اللازمة التي انتهت إلى أنّه حالة سلبية، وجرى تشخيصها بالتهاب في الشعب الهوائية.

وأكد أبوشقة لـ"الوطن"، أنّ اللجنة الصحية ستكون مهمتها اتخاذ الإجراءات اللازمة في التعامل مع أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا والتواصل مع الجهات المعنية، ليكون هناك سرعة في التعامل مع أي حالة قد يثبت إصابتها بالفيروس.

وتابع أنّ هذه اللجنة تضم مجموعة من الأطباء في كل التخصصات، برئاسة الدكتور محمد نصر رئيس لجنة الشؤون الصحية بالحزب، وجرى تخصيص رقم واتس آب ليتمكن العاملين بالحزب من التواصل معهم لعرض أي أعراض مشتبه فيها وكيفية التعامل سريعا معها.

أبو شقة: جريدة الوفد مستمرة في الصدور واتخذنا الإجراءات الوقائية لحماية الموظفين

وشدد أبوشقة على أنّ جريدة الوفد مستمرة في الصدور يوميا ولا يوجد أي مشكلات في انتظام العمل داخل الحزب أو الجريدة، وجرى تعقيم هذه المنشآت ومكاتب جميع العاملين والموظفين والصحفيين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وأرواح الجميع.

وطالب الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، خاصة أنّ الدولة تبذل جهدا كبيرا لمجابهة المرض وحماية المواطنين من الإصابة به ومساعدة المصابين على الشفاء، بتوفير سبل الرعاية الصحية وتسهيل التواصل وتلقي العلاج اللازم.

ومن جانبه، أكد ياسر شورى، مدير تحرير جريدة الوفد، استقرار الأوضاع داخل جريدة الحزب بعد وفاة أحد موظفي الجريدة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنّه لا يوجد ما يمنع من انتظام العمل بالجريدة، حيث جرى تعقيم مبنى الجريدة بالكامل، وتوزيع الكمامات والمعقمات على كل العاملين بالجريدة وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وأضاف شورى أنّ الموظف بأمن الجريدة الذي اشتبه في إصابته بالفيروس أثبتت التحاليل سلامته، كما أنّ كل العاملين بالجريدة والحزب بخير ولا توجد إصابات وهناك اهتمام كبير من قبل قيادات الحزب لتأمين أرواح العاملين والصحفيين.