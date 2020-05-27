المعامل المركزية: تطور فيروس كورونا يؤدي إلى ظهور أعراض جديدة

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيسة الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، إن أعراض فيروس كورونا لم تختلف، ولكن تم تطور الأعراض عليه، مثل فقدان حالة الشم أو التذوق وخلافه: "فيه بعض الناس بتقول أنها عندها لخبطة في معدتها".

وأضافت "الجندي"، خلال استضافتها ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه على كل المواطنين الالتزام بالتباعد الإجتماعي، وارتداء الماسكات، مع البعد تماما عن القبلات والأحضان: "ولازم ناخد فيتامين سي وليمون، وننشط الجهاز المناعي بتاعنا بالأكل الصحي المفيد الفريش".

وأوضحت أن الطب الوقائي منوط به متابعة كل حالات الإصابة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء الجمهورية: "الحالات اللي ثبتت إيجابيتها بيتابعوهم، ولما الحالات المرضية تكون بسيطة، بياخدوا العلاج ويقعدوا في البيت ويتابعه الفريق الوقائي".