عاجل.. أمريكا تسجل 1505 وفيات و18263 إصابة جديدة بـ كورونا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بتسجيل 1505 وفيات و18 ألفا و263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال يوم أمس الأربعاء، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، إن الولايات المتحدة والعالم، يخوضان شكلا جديدا من المعركة ضد عدو غير مرئي في إشارة إلى وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيدا بدور القوات المسلحة الأمريكية، في محاربة هذا الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضح ترامب، في حفل تذكاري وطني في في مدينة بالتيمور بولاية مريلاند الأمريكية: "عشرات الآلاف من الجنود والحراس الوطني هم على الخطوط الأمامية لحربنا ضد هذا الفيروس الرهيب ورعاية المرضى وتوفير الإمدادات الحرجة والعمل ليلا ونهارا لحماية مواطنينا".