19 ألف إصابة و711 وفاة جديدة بكورونا في أمريكا

أظهرت أحدث الإحصائيات الأمريكية، أنَّ هناك 19043 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد ـ19) إلى جانب 711 حالة وفاة جراء الإصابة.

وأشارت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغت مليونا و681 ألفا و418 إصابة، في حين وصلت حالات الوفاة إلى 98 ألفًا و929 حالة.

وتضمنت بيانات الجامعة، أنَّ إجمالي حالات التعافي بالولايات المتحدة بلغ 384 ألفا و902 حالة، وأن عدد الاختبارات الخاصة بالإصابة وصل إلى 14 مليونًا و907 آلاف و41 اختبارًا.

وما تزال الولايات المتحدة في صدّارة العالم من حيث عدد الإصابات تليها البرازيل وبها نحو 391 ألف حالة ثم روسيا (362 ألف حالة)، كما تأتي الأولى عالميا من حيث عدد حالات الوفاة وبعدها بريطانيا (37 ألف حالة) ثم إيطاليا (33 ألف حالة وفاة).

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابات عالميًا، وفقا لأحدث بيانات جونز هوبكنز إلى 5 ملايين و594 ألفا و175 حالة.