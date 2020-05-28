إيمان العاصي تستعد للجزء الثاني من "مملكة إبليس"

بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل مملكة إبليس، تشارك الفنانة إيمان العاصي، في الجزء الثاني من المسلسل بعنوان "نار الجنّة".

وأشارت "العاصي"، في تصريحات صحفية، إلى أن شخصية "دليلة" التى تواصل تجسيدها في المسلسل، مختلفة عما قدمته من قبل لأنها وحسب سياق الأحداث في المسلسل تعد شخصية لافتة للنظر ومثيرة للجدل.

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل مملكة إبليس، حول حارة الجنة، التي لا تخضع لقانون بل لسلطة القوة، وتبدأ الصراعات بين جميع أهلها بعد مقتل كبيرهم فتحي إبليس.

كانت آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي، مشاركتها في مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، من خلال قصة "كله بالحب" بجانب شريف سلامة، و مسلسل بخط الإيد، مع الفنان أحمد رزق وسوسن بدر وميرنا نور الدين وصفاء جلال ومحمد حاتم ومحمد محمود.

وقالت "العاصي"، إنها تقرأ عددًا من السيناريوهات الدرامية والسينمائية في الفترة الحالية، لاسيما وأنها تختار الأدوار بعناية بما يضيف إلى مسيرتها المهنية.

وأشادت بمسلسل الاختيار، الذي يجسد ملحمة وطنية لبطولات الجيش المصري في مرحلة هامة من تاريخ مصر، مشيدة بشركة سينرجي بشأن الدراما الراقية والمتنوعة التي تم تقديمها خلال شهر رمضان.