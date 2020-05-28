خبير اقتصادي: الإغلاق في مواجهة كورونا يزيد أعباء الديون

أكّد الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، أنّ العالم كله بلا استثناء تأثر اقتصاديًا بشكل كبير جراء تفشي فيروس كورونا، وتعويض هذه الخسائر الاقتصادية سيأخذ بعض الوقت مع عدد من الدول وقد يمتد لسنوات في لدول أخرى.

وقال "أبو زيد"، لـ"الوطن"، إنَّ العالم حاليًا يحاول اعتماد منهجية واضحة للتعامل مع جائحة كورونا من خلال اتخاذ أحد السيناريوهين، الأول هو الاستمرار في الإغلاق الكامل لمحاصرة الوباء ولكن يمثل هذا السيناريو تزايدًا في أعباء الديون وتراجع شديد في الإيرادات الضريبية وارتفاع كبير في معدلات البطالة مما يثقل كاهل الأعباء على الدول وانخفاض تصنيفاتها الائتمانية وافلاس العديد من الشركات والمؤسسات.

وأضاف أنَّ السناريو الثاني يتمثل في عودة فتح الاقتصاد ومحاولة تقليل الخسائر التي منيت بها في محاولة تشغيل الأنشطة الاقتصادية للحفاظ على استمرار الشركات والمؤسسات من الانهيار ووقف تزايد الأعباء المالية عليها، ولكن عودة الأمور إلى طبيعتها ستأخذ الكثير من الوقت إلا أن ذلك في المقابل سيكون هناك احتمالية تزايد في حالات الإصابة طالما ليس هناك علاج مباشر حتى الآن.

وطالب "أبو زيد"، الجميع بالوقوف خلف الدولة المصرية وخاصة رجال الأعمال في مواجهة تداعيات أزمة كورونا ودعم الاقتصاد "حتى نتمكن من العودة بالأمور سريعًا إلى ما كانت عليه قبل انتشار فيروس كورونا".