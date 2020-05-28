الاحتلال يمنع لجنة إعمار الخليل من استكمال ترميم الحرم الإبراهيمي

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم والصيانة في الحرم الإبراهيمي الشريف، وأوضح مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة، إن قوات الاحتلال منعت موظفي لجنة الإعمار من استكمال الترميم بحجة عدم حيازتهم على تصريح.

وأشار إلى أن العمل داخل الحرم الإبراهيمي من صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتنسيق مع لجنة الإعمار، وأن هذا الإجراء يأتي في إطار محاولات الاحتلال فرض سيطرته على الحرم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، ثمانية مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية، وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدتي يعبد وقباطية في جنين، كلاً من: نور بشار أبو بكر وهو أسير سابق، وشقيقه براء، ومحمود رياض تركمان، ومحمود مأمون أبو الرب، وعبد السلام نبيه أبو الرب.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت فتى من مخيم الجلزون وهو فريد الطيراوي، وسميح عليان من بلدة العيساوية، وعمر عبد المهدي شاور من الخليل.

ألمانيا تدعم المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة في فلسطين بـ6 ملايين يورو

وقدمت الحكومة الألمانية مبلغ 6 ملايين يورو (6.5 مليون دولار أمريكي)، لتغطية الاحتياجات الغـذائية لأكثر من 300 ألف فلسطيني من غير اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن هذا التبرع السخي من الخارجية الألمانية سيمكنه من مواصلة تقديم المساعدات الغذائية من خلال القسائم الإلكترونية إلى 274 ألف فلسطيني غير لاجئ في قطاع غزة والضفة الغربية لمدة شهرين.

ولفت إلى أن 35 ألف شخص في قطاع غزة سيحصلون على حصص غذائية تكفيهم لمدة ثلاثة أشهر، وتشتمل على دقيق القمح المدعم والبقول والزيوت النباتية والملح المعزز باليود.

وقال ممثل البرنامج، مديره القطري ستيفين كيرني: "لقد دفعت أزمة كوفيد-19 بالآلاف إلى المزيد من الفقر والجوع مع تزايد الاحتياجات الإنسانية وسط اقتصاد متداعي".

وأضاف: "يتطلب الوضع الراهن تنفيذ برنامج الأغذية العالمي والوكالات الأخرى لتدخلات أكثر شمولاً. ولدينا ثقة كبيرة في دعم الجهات المانحة لنا للاستجابة للاحتياجات المتزايدة، ونشعر بالامتنان لألمانيا، حكومةً وشعبًا، لدعمهما المستمر والثابت في هذا الوقت العصيب".