الطيران يواصل مد جسره لإعادة المصريين.. وإير كايرو تسير 13 رحلة

تواصل وزارة الطيران المدني مدّ جسرها الجوي لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وأعلنت شركة إير كايرو للطيران، التابعة لوزارة الطيران المدني، إتاحة الحجز لبعض الرحلات الى مصر لعملائها.

وقالت مصادر مطلعة بالشركة، إنّ الرحلات متاحة الآن للحجز على موقع الشركة، شاملة تكاليف الحجر لمدة 7 أيام: من جدة إلى مرسى علم، أيام 31 مايو، و1/2/3/4/5/6 يونيو، ومن الرياض إلى مرسى علم أيام (1/3/5 يونيو، ومن الكويت إلى مرسى علم يوم 31 مايو، ومن الكويت إلى القاهرة يوم (2 /3 /4 يونيو).

وأعلنت مصادر خاصة بوزارة الطيران المدني، أنّ مطار مرسى علم الدولي يستقبل مساء اليوم، رحلة طيران استثنائية سيّرتها الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، لإعادة المصريين العالقين بالإمارات.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أنّ الرحلة قادمة من أبوظبي، لإعادة المصريين العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر، فور وصول الرحلة، أنّه سيتم إنهاء إجراءات وصولهمأطباء الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، عليهم داخل صالة الوصول ، ويتم نقل الركاب إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكانت السفارة المصرية في أستراليا أعلنت تيسير رحلة لشركة مصر للطيران لإعادة المصريين العالقين من سيدني إلى القاهرة يوم 8 يونيو.