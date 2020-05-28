حملة تموينية تحرر 50 محضرا في المراغة بسوهاج

تمكنت حملة لمجلس مدينة المراغة بسوهاج، بالتعاون مع إدارة التموين بالمدينة، من تحرير 50 محضرا متنوعا.

وقال حازم أبو الخير، رئيس مركز ومدينة المراغة، إنه جرى تنفيذ حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 50 محضرا تموينيا متنوعا، تضمنت تحرير 20 محضر "إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إنتاج خبز ناقص الوزن، التصرف في حصة الدقيق البلدي المدعم وبيعها بالسوق السوداء، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل".

وأضاف أنه تم تحرير 8 محاضر جنح صحة متنوع، وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 22 محضر إشغال طريق ونظافة.

وأشار أبو الخير، إلى أنه شارك في الحملة، إدارة تموين المراغة، إدارة مراقبة الأغذية، الطب البيطري، إدارة المتابعة بالوحدة المحلية، قسم الإشغالات.

وأضاف أن الحملات التموينية مستمرة لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.