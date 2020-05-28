السبت.. استئناف العمل بـ18 محكمة و3 دوائر جنايات في المنيا

تستأنف 18 محكمة كلية وجزئية و3 دوائر للجنايات في المنيا، العمل بدءا من السبت المقبل، مع تطبيق منظومة إجراءات احترازية للوقاية من الأمراض الوبائية وفيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر قضائي، إنه سيتم تحديد أعداد المتقاضين والمحامين، ووضع مقاعد متباعدة، وبوسترات إرشادية للجلوس والتوعية، مع التشديد على عدم دخول القاعات إلا لمرتديي الكمامات، وتنفيذ خطة التباعد، وعدم التزاحم على المكاتب، وقيام الحرس بتنفيذ منظومة الوقاية، مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير والحفاظ على النظافة العامة.

وأضاف أنه جرى تشكيل مجموعات عمل داخل 18 محكمة 11 جزئية و7 محاكم كلية، بالإضافة إلى 3 دوائر جنائية بمجمع المحاكم بمدينة المنيا، لتنفيذ قرارات وزير العدل وتوجيهات رئيس محكمة المنيا الابتدائية بالقيام بأعمال التعقيم والتطهير ووضع البوسترات على المقاعد للمتقاضين، كما تقرر تشكيل لجان متابعة للمرور على المحاكم، للتأكد من تنفيذ منظومة الوقاية من وباء كورونا، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة العدل.