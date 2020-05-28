بعد ضم منظومة "الشكاوى الحكومية" لبلاغات كورونا.. خطوات التقدم بالشكوى

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع اليوم، لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها كل جهات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وكذا ما يتعلق بموقف توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع هذه الأزمة.

ووجه رئيس الوزراء بأن يتم ضم منظومة الشكاوى الحكومية لتتولى المساعدة في تلقي بلاغات المواطنين واستفساراتهم حول فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الصحة، بما يسهم في سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى، والرد على كل الاستفسارات، وتقديم خدمة جيدة لهم.

وتستعرض "الوطن" خطوات تقديم الشكاوى عبر منظومة الشكاوي الحكومية، كالتالي:

- يقوم المواطن بالدخول على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة من هنـــا.

- يتم الضغط على خانة تسجيل الشكوى.

- ويقوم المواطن بملء البيانات الخاصة بمقدم الشكوى والتي تتكون من "الاسم، والوظيفة، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والعنوان، ورقم الهاتف".

- ثم يتم إدخال إسم المستخدم وكلمة المرور.

- وفي النهاية يقوم مقدم الشكوى بإدخال الشكوى الخاصة به كتابة.

- يمكن لمقدم الشكوى أن يقوم بمتابعة الشكوى الخاصة به من خلال الرقم القومي ورقم الشكوى، من هنـــا.

وأتاح مجلس الوزراء خدمة تقديم الشكاوى عبر الاتصال بالخط الساخن لمجلس الوزراء المرتبط بالمنظومة 16528، أو من خلال تطبيق "فى خدمتك" على التليفون المحمول.