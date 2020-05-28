عاجل.. مدبولي يضم "الشكاوى الحكومية" لتلقي بلاغات واستفسارات كورونا

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضمّ منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة للمساعدة في تلقي بلاغات المواطنين واستفساراتهمن بشأن فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الصحة، بما يسهم في سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى، والرد على الاستفسارات، وتقديم خدمة جيدة لهم.

وأكد مدبولي، خلال اجتماعه اليوم مع المجموعة الطبية لمواجهة الفيروس لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها جهات الدولة، أهمية زيادة كفاءة وفاعلية الخط الساخن (105) الخاص بالتعامل مع الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع، زيادة عدد العاملين بالخط الساخن بنحو 150 مقعدا.

وناقش المسؤولون خلال الاجتماع آلية تسجيل الشكاوى، سواء عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء www.Shakwa.eg، أو الاتصال بالخط الساخن لمجلس الوزراء المرتبط بالمنظومة 16528، أو من خلال تطبيق "في خدمتك" على التليفون المحمول.