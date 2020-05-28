"أغراني في لحظة ضعف".. قاتل "عجوز طوخ" الشاذ يكشف تفاصيل جريمته

قررت نيابة مركز طوخ بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها بالقليوبية، اليوم، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل موظف بالمعاش في قرية الصفا، بسبب ممارسة الشذوذ الجنسي.

كما صرحت النيابة العامة، بدفن جثة المجني عليه عقب مناظرة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود العيان.

وقال المتهم البالغ من العمر 22 عاما، في التحقيقات، إنه تعرف على المجني عليه منذ 6 سنوات، عندما طلب منه الأخير تنظيف منزله في قرية الصفا نظير مبلغ مالي.

وأضاف المتهم أنه أثناء تنظيف المنزل طلب المجني عليه منه أن يذهب معه لتنظيف منزله الآخر الكائن بمنطقة نائية بالقرية، بحجة أنه رجل مسن وبحاجه لتلك المنزل نظير أجر مضاعف، فوافق على الفور وذهب معه إلى المنزل، حيث أغراه بالمال نظير ممارسة الرذيلة معه، فوافق المتهم في لحظة ضعف احتياجه للنقود.

وأشار الشاب إلى أن العلاقة استمرت 6 سنوات، مارس فيها الرذيلة مع المجني عليه نظير أجر مادي حتى كره نفسه وقرر التخلص منه، مضيفا أنه في يوم الواقعة استل مطواة، وأثناء مقابلته المجني عليه بالمنزل سدد له 12 طعنة.

وبحسب أقوال المتهم، تخلص من الكابوس والعلاقة الاثمة التي استمرت 6 سنوات، ثم سرق مبلغا ماليا كان بحوزة القتيل وهاتفه المحمول.