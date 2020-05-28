تعليم القليوبية: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل بعد اعتمادها من محافظ القليوبية، وذلك بالدرجات على موقع المديرية الرسمي والصفحة الرسمية للمحافظة على "فيس بوك".

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن المديرية بدأت مراجعة أكثر من 100 ألف مشروع بحثي تمهيدًا لإعلان النتيجة، وشدد البيان على ضرورة عدم الانسياق خلف شائعات السوشيال ميديا بشأن ظهور النتيجة.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أصدرت بيانًا، أوضحت فيه أنها لم تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية، وأن ما يتم تداوله من نتائج ليس له أي علاقة بكنترول الإعدادية.