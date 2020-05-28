وفاة أشهر بائع صحف في قصر العيني.. ومطالب بتوفير معاش لأسرته

توفي اليوم، محمد حسونة الجزار، أشهر بائع جرائد ومجلات في شارع قصر العيني، ومنطقة وسط البلد، والشهير بـ "محمد جرايد"، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث حرص عدد من الصحفيين الذين تربطهم به معرفة شخصية خاصة بمؤسستي روزا اليوسف والمصري اليوم، على نعيه اليوم.

ويعد "الجزار"، أقدم بائع صحف بشارع قصر العيني، وقد أصيب بالعدوى هو وباقي أسرته، عن طريق مخالطة إحدى جاراته التي أصيبت قبلهم بالفيروس.

من جانبه قال أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير بوابة روزا اليوسف وعضو مجلس نقابة الصحفيين، إن محمد الجزار كان بائعا للصحف في شارع قصر العيني، وقد عمل في خدمة الصحافة من خلال تسهيل بيع الجرائد للجمهور، واتسم بدماثة الخلق وبشاشة الوجه، فضلا عن أنه كان يميل للثقافة من خلال قراءة الصحف بطبيعة عمله.

وتابع "عبدالمجيد"، في تصريح لـ"الوطن"، قائلا إنه "كان على معرفة بالصحفيين المميزين في الصحف من خلال الاطلاع على أعمالهم كما كان يناقشهم في كتاباتهم ويعرف منهم كيفية عمل الموضوعات، وكان بارا بأمه حيث كانت تأتي لتساعده أحيانا مع زوجته لاسيما وأنه قضى أكبر عدد من الساعات في بيع الجرايد بالشارع".

وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين، "أتمنى عمل معاش لأسرته من أي جهة معنية سواء وزارة التضامن الاجتماعي بمساعدة المؤسسات الصحفية، لأنه كان حلقة وصل بين الصحف والقارئ".