صور.. موقع نقابة الصحفيين يتحول لدفتر تعازي وصفحة وفيات

تحولت الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني لنقابة الصحفيين، إلى ما يشبه دفتر التعازي وصفحة الوفيات، بسبب كثرة حالات الوفاة في صفوف الصحفيين وأقاربهم، خلال الفترة الأخيرة لأسباب متنوعة.

يأتي ذلك نظرا لتوقف النشاط في النقابة منذ شهر مارس الماضي، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا، وبالتالي توقف نشر أخبار الأنشطة المختلفة للجان على الموقع الرسمي للنقابة، واقتصر الأمر على أخبار الوفيات، سواء للأعضاء أو ذويهم، وبعض التقارير الأرشيفية والقوانين واللوائح الخاصة بالصحفيين.

وكانت النقابة، أعلنت وفاة اثنين من الزملاء الصحفيين لإصابتهما بفيرس كورونا، وهما الكاتب الصحفي محيي الدين السيد سعيد، الذي وافته المنية بمستشفى العباسية للحميات، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، في ثاني حالة وفاة بعد الزميل محمود رياض.

كما أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، في بيان منذ قليل، أن حصيلة الإصابات بفيرس كورونا في صفوف الصحفيين، بلغت 9 حالات، تعافى 4 منها، و3 قيد تلقي العلاج، وحالتي وفاة.