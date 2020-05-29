محافظة القاهرة لسكان العاصمة: 9 محاور تحقق السيولة المرورية

قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن منطقة العروبة بمصر الجديدة تشهد تطورا كبيرا حيث يتم حاليا ردم نفق العروبة تمهيدا لإنشاء كوبري العروبة بشارع سيد الميرغني ضمن المخطط الذي أطلقته القيادة السياسية لتطوير منطقة مصر الجديدة والذي يتضمن إنشاء عدة محاور مرورية للقضاء نهائيا على الاختناقات المرورية.

وأضاف نائب المحافظ لـ" الوطن" أن خطة التطوير تضمنت منطقة مثلث ألماظة ومحور أبوبكر الصديق وفيها تم تحويل الحركة المرورية إلى حركة حرة بلا تقاطعات وزيادة سعة الطرق وتسهيل حركة وسائل النقل الجماعي بدرجة كبيرة وحل مشكلة العجز في الانتظار.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة تشهد إنشاء عدد من المحاور المرورية الجديدة في مختلف أحيائها لتحقيق السيولة المرورية وإنهاء أزمة المرور بالقاهرة وربطها بالمدن والعاصمة الإدارية، ومن ضمن المحاور على سبيل المثال لا الحصر محور الطوارئ ومحور المطرية ومحور روكسي ومحور روض الفرج ومحور مصر الجديدة ومحور مدينه نصر ومحور عباس العقاد ومحور الطيران ومحور هشام بركات.

وتابع أن محور مصر الجديدة يربط كلا من الطريق الدائري عند بداية طريق شبرا بنها الحر بامتداد محور ابوبكر الصديق من تحت كوبري التجنيد إلى ميدان المطرية ثم كوبري مسطرد ومباشرة إلى شبرا بنها الحر بطريق حر طوله 8.5 كم ويخرج منه وصله من ميدان المطرية في اتجاه ميدان الأميرية وإلى محور روض الفرج .

وأشار إلى أن كل المشروعات التى تشهدها العاصمة يتم التشديد على الالتزام بالجدول الزمني المقرر فضلا عن التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات كإجراء احترازي ووقائي لمنع انتشار فيروس كورونا .