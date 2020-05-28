الوفد يفحص موظفيه طبيا تمهيدا لتطبيق إجراءات التعايش مع كورونا

أكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، إن الحزب بدأ بالفعل في إجراءات التعايش مع فيروس كورونا من خلال عدة إجراءات احترازية، تشمل تطبيق التباعد الاجتماعي، وتوزيع كمامات وأدات تعقيم على جميع العاملين والموظفين بالحزب والصحفيين بجريدة "الوفد".

وقال أبوشقة لـ"الوطن"، إن اللجنة الصحية بالحزب التي تضم عددًا من الأطباء في كل التخصصات، ستقوم غدًا الجمعة بفحص شامل لجميع العاملين بالحزب والجريدة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي بدأها الحزب لمحاصرة فيروس كورونا.

وأضاف أن لحنة الصحة بالحزب مستمرة في عملها في فحص العاملين بالحزب بشكل دوري، والتعامل السريع مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس أو المصابة.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة بفحص 30 موظفًا بجريدة "الوفد"، على أن يتم خضوع باقي الموظفين للفحص تباعًا، لتكون الأولوية للحالات المخالطة للمرضى والمشتبه فيها.

وكان حزب الوفد قد شكل لجنة برئاسة الدكتور محمد نصر رئيس لجنة الصحة بالحزب، للتواصل مع العاملين والموظفين والصحفيين بالحزب، ومتابعة الحالة الصحية لمن يشكو من أي أعراض متعلقة بالأمراض الصدرية التي قد تكون مقدمة للإصابة بالفيروس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع أي حالة يُشتبه في إصابتها.