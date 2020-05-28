جامعة الأزهر تقاضي صفحات مزيفة على السوشيال ميديا

أعلنت جامعة الأزهر، عن إقامة دعاوى قضائية ضد صفحات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأهابت الجامعة بجميع منسوبي الجامعة عدم تداول أي أخبار أو معلومات من أية صفحات أخرى، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة هذه الصفحات غير الرسمية.

وحذرت جامعة الأزهر، عبر بيان منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك، من الانسياق وراء بعض الصفحات التي تحمل اسم جامعة الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنشر أخبارا كاذبة مدعية نسبتها إلى مسؤولين بالجامعة وكلياتها.

وأشارات الجامعة إلى عدم وجود أي صفحات رسمية للجامعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" غير المنشور عليها هذا البيان، معلنا عدم مسئولية الجامعة عما يرد على أي صفحة من الصفحات التي تنتحل اسم جامعة الأزهر بهدف نشر الشائعات بين الطلاب والطالبات.