مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29-5-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 مايو، في بعض المدن والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:12

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 03:29

أذان المغرب 06:50

أذان العشاء 08:21

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:12

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 03:37

أذان المغرب 06:58

أذان العشاء 08:31

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 03:16

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:27

أذان المغرب 06:49

أذان العشاء 08:18

مواقيت الصلاة في سوهاج

أذان الفجر 03:23

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 03:18

أذان المغرب 06:41

أذان العشاء 08:07

مواقيت الصلاة في الغربية

أذان الفجر 03:09

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:31

أذان المغرب 06:53

أذان العشاء 08:25