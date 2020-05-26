"الصحة" تضع خطتها استعدادا لعودة الصلاة داخل المساجد

قال مصدر بوزارة الصحة، إن الوزارة لديها توصيات ستنفذ مع بدء عودة الصلاة داخل المساجد، في ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا لضمان عدم تحول المساجد لبؤرة لنشر المرض.

وتابع المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن التوصيات الأولية للمساجد هي الحفاظ على المسافات الآمنة وكل شخص يستخدم أدواته الخاصة من سجاد ومصاحف وعدم استخدام دورات المياه والوضوء داخل المساجد وتنظيف وتطهير السجاد بشكل دوري.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و797 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.