رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الجمعة 29-5-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:05 ص | الجمعة 29 مايو 2020
برج العقرب

برج العقرب

مولود برج العقرب يتميز بإخلاصه في حب أصدقاءه والمقربين منه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يعدك اليوم بعلاقات متينة ودافئة تربطك بالأصدقاء والزملاء.

الأصدقاء يمثلون اليوم مساحة مهمة في حياتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم تمنحك الأفلاك فرصة للترفيه عن نفسك وتستمتع بوقتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.