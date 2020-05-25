حظك اليوم الإثنين 25-5-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتميز بغيرته الشديدة على المقربين منه، كما أنه لا يسمح لهم بالابتعاد بسهولة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يعدك بيوم حافل بالإنجاز وبالقدرة على التطور.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ وعليك اليوم أن تغتنم ما يعرض عليك من فرص رائعة للاستمتاع بوقتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.