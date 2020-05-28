"تعليم القاهرة": فتح باب التظلمات لجميع الصفوف الدراسية الأحد المقبل

أعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فتح باب تلقي التظلمات لجميع الصفوف الدراسية بداية من ٣١ مايو حتى ١٨ يونيو المقبل.

وشدد، في تصريحات صحفية، على ارتداء الكمامات للعاملين وجميع المترددين على الإدارات والمدارس والاستمرار في تعقيم دواوين الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، والتيسير على أولياء الأمور خلال دفع مصروفات رياض الأطفال المرحلة الخامسة ومراعات المسافات البينية بين الأشخاص وتوفير معقمات الأيدي للحفاظ على سلامة الجميع ومنع انتشار الفيروسات وبخاصة فيروس كورونا المستجد.

ووجه عطية مديري الإدارات التعليمية بضرورة إنهاء الاستعدادات للامتحانات التكميلية لسنوات النقل والشهادة الإعدادية والذين تغيبوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر قهري مقبول، مؤكدا أن امتحانات الدور الثاني تبدأ اعتبارا من يوم ٢١ يونيو المقبل وفقا للقواعد المنظمة والتعليمات الواردة من الوزارة.