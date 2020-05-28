حمدي الوزير يكشف تفاصيل أزمته الصحية وإجرائه قسطرة في القلب

تعرض الفنان حمدي الوزير، قبل أيام إلى وعكة صحية مفاجئة، حيث كشفت التحاليل والإشاعات عن معاناته من ذبحة صدرية، أجرى على أثرها قسطرة في القلب وتركيب دعامة بأحد المستشفيات الكبرى في القاهرة.

ومن جانبه، طمأن الفنان حمدي الوزير، جمهوره، على حالته الصحية، بعد تعرضه لهذه الأزمة، وقال إنه بدأ يتحسن تدريجيًا.

وأضاف "الوزير"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه خرج من المستشفى وعاد للمنزل، مضيفا: "أنا بخير الحمد لله، وفي منزلي الآن، بعد وعكة صحية صعبة، ولكن الحمدلله عدت على خير".

وأضاف "من المقرر أن استأنف نشاطي مرة أخرى، بعد شفائي الكامل، وهذا بإشراف من الأطباء". حيث من المقرر أن يستأنف تصوير دوره بمسلسل "سيف الله خالد بن الوليد"، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز.