أستاذ بكلية الإعلام توضح كيفية ترويج الشائعات في مصر: يطلقها شخص مؤثر

قالت الدكتورة سهير عثمان أستاذ مساعد بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن أي مجتمع يواجه أزمة تكون هي البيئة الخصبة لنمو الشائعات، لافتة إلى أن مصر مرت بأزمات كبيرة خلال الـ10 سنوات الأخيرة وكانت مصر مناسبة جداً لنمو هذه الشائعات.

وأضافت عثمان، خلال حوارها في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الوقت الذي تمر به مصر حالياً طبيعي جداً لانتشار الشائعات وهذا ليس شيئا فوق الحد ولكن أي دولة تحاول القيام مرة أخرى بعد أي وعكة مرت بها، مشيرة إلى أن الشائعة أساسها نقص المعلومة أو موجودة ولكنها غير متاحة، ما يخلق بيئة خصبة لنمو القيل والقال.

وتابع أن المواطنين يصدقون الشائعات الموجودة على السوشيال ميديا لأنها تكون صادرة من شخص مؤثر وبالتالي الشائعات الموجودة حالياً في أزمة فيروس كورونا في قدر خطورة الوباء نفسه، مشيرة إلى أن أي شخص يرى نتيجة دراسة علمية غير مكتملة أو يتم تأكيدها ونتيجة عمل مشاركة لهذه المعلومة على السوشيال ميديا تجعل الكثير من الناس يصدقون الشائعات.