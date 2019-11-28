أستاذ بجامعة القاهرة منتقدا امتحان "يا نوسة بلاش إعلام": هبوط وهزل

وصف الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، قرار الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، بإعادة امتحان اللغة العربية لطلاب الفرقة الأولى بالكلية "ما قولتك يا نوسة" بـ"الصائب"، مبرراً ذلك لكونه يحافظ على التقاليد الجامعية ومستوى صياغة الأسئلة بما يتناسب مع احترام البيئة الجامعية وعدم الهبوط بمستوى الصياغة إلى هذا المنحنى.

وأضاف "المرسي" لـ"الوطن": "إذا كان الهدف من سؤال ما قولتلك يا نوسة هو قياس قدرات الطلاب على الكتابة بلغة عربية سليمة فهناك صياغات وأساليب كثيرة مختلفة يمكن أن تقيس هذه القدرات بطلب كتابة عدد من الفقرات بلغة عربية سليمة في موضوعات محددة دون أن يتحول الامتحان إلى ما يشبه الهزل".

جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة لامتحان اللغة العربية لطلاب الفرقة الأولى، يحتوي على أسئلة بطريقة مختلفة غير معتادة، فطالب واضع الامتحان الطلاب بتحويل جملة من العامية إلى اللغة العربية الفصحى، وهي "ما قولتلك يا نوسة بلاش إعلام.. قولتيلي لقد خلقت إعلامية وعملتيلي فيها منى الشاذلي.. اشربي بقى"، وهو ما أثار موجة من الاستهجان بين الطلاب ورواد موقع فيس بوك.