للوقاية من كورونا.. هنيدي لمتابعيه: Stay home يا جماعة

ناشد الفنان محمد هنيدي، متابعيه، البقاء في المنزل، على طريقته الخاصة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونشر هنيدي صورة تجمعه بالفنانة غادة عادل، من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وكتب معلقًا عليهًا: "Stay home يا جماعة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 29 حالة جديدة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف "مجاهد"، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.