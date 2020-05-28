استمرار أعمال النظافة بحي ثالث الإسماعيلية خلال فترة الحظر

شن محمد صابر، نائب رئيس حي ثالث الإسماعيلية، وخالد فاروق، مدير المتابعة، يرافقهم العقيد هانى حمودة مدير العلاقات العامة بمديرية أمن الإسماعيلية بعمل حملة نظافة موسعة بنطاق حي ثالث شملت العديد من المناطق والقطاعات داخل الحي، حيث تم تطهير منطقة الإرسال ومنطقة الجامعة القديمة، والتجارة بالشيخ زايد ومنطقة الخامسة كإجراء وقائي للوقاية من كورونا.

وأشار العميد عادل الألفي، رئيس الحي، إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار التنسيق الكامل بين الحي وجهاز الشرطة بالإسماعيلية فى جميع المجالات التى تخدم مواطني حى ثالث، بناءا على توجيهات اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وتأكيداته على ضرورة الإستفادة من وقت الحظر وتكثيف اعمال تطهير الشوارع والميادين، والتأكيد على إلتزام المواطنين بالحظر وعدم التواجد بالشوارع.