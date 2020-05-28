"القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة لم تبلغ السن القانونية بأسيوط

أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة عن إحباط زواج طفلة قبل بلوغها السن القانونية بمركز منفلوط، فى محافظة أسيوط.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى، أمين عام المجلس، فى بيان، أن خط نجدة الطفل «16000» استقبل بلاغاً يفيد عزم والد طفلة، 16 عاماً، تزويجها قبل بلوغها السن القانونية، مشيرةً إلى أنه على الفور تم توجيه اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط ولجنتها الفرعية بمدينة منفلوط للتقصى عن الواقعة، وفور التأكد من صحتها تم إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، الذى أحال البلاغ إلى المستشار المحامى العام الأول لنيابة استئناف أسيوط، لإيقاف هذه الزيجة حرصاً على مستقبل الطفلة.

وأضافت «السنباطى» أن النيابة العامة المختصة باشرت تحقيقاتها، وقامت باستدعاء والد الطفلة ووالدتها وشقيقها، وتعهد والدها بعدم تزويجها قبل بلوغها السن القانونية. ووجهت «السنباطى» الشكر للنائب العام ومكتب حماية الطفل بمكتبه لسرعة الاستجابه لبلاغ المجلس بشأن حالة الطفلة وإصدار قرار بما يتفق مع المصلحة الفضلى للطفلة، مؤكدةً أن النيابة العامة لا تدخر جهداً فى سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال التى قد يتعرضون لها. وأكدت «السنباطى» أن المجلس القومى للطفولة والأمومة مستمر فى التصدى لكافة الانتهاكات التى قد يتعرض لها الأطفال، مشددة على أن المجلس لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطر والقضاء على العنف، ومنها حالات زواج الأطفال، وسيقف دائماً حائط صد ضد هذه الممارسات الضارة بالأطفال.