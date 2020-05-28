"الاتصالات": فرص تدريب لـ6 آلاف من ذوى الهمم

كشفت وزارة الاتصالات عن بدء تدريب نحو 30000 شاب على مهارات العمل الحُر على منصة «مهارة تك»، التى تهدف لتوعية وتدريب الشباب على مهارات العمل الحُر، والعمل عن بُعد، وإتاحة فرص متميزة من خلال الشراكة مع عدد من منصات العمل الحُر.

وقالت مصادر بالوزارة، لـ«الوطن»، إن عدد المتدربين على نفس المحتوى بلغة الإشارة نحو 6000 متدرب، فيما تخطى عدد المتقدمين للتسجيل بالمبادرة 2500 متقدم حتى الآن، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تسهم فى تنفيذ خطة الدولة لبناء الإنسان المصرى، وابتكار مبادرات لتنمية المهارات الرقمية للشباب وإكسابهم مهارات العمل الحُر.

وتابعت المصادر أن المبادرة تستهدف إتاحة الفرص لمختلف فئات الشباب، وترتكز على ثلاثة محاور؛ الأول: التدريب عن بُعد عن طريق إتاحة دورات ومسارات تدريبية على المهارات التكنولوجية الأكثر طلباً فى سوق العمل من خلال منصات وزارة الاتصالات الإلكترونية التابعة، بالإضافة للتدريب الرقمى على مهارات العمل الحُر، الذى يساعد المقبلين على هذا النوع من العمل على تنفيذ أولى خطواتهم؛ ويتم إتاحة البرامج التدريبية باللغة العربية، وأيضاً بلغة الإشارة، فى إطار العمل على تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وخلق مجتمع دامج لجميع فئاته.

وأشارت المصادر إلى أن المحور الثانى يتمثل فى الإشراف والتوجيه، ويشمل إشراك الخبراء فى المجال لتبادل الخبرات والنصائح مع حديثى العهد بالفكرة والراغبين فى تعظيم استفادتهم من منصات العمل الحُر المختلفة، من خلال لقاءات افتراضية أسبوعية ومحاضرات إلكترونية، أما المحور الثالث فيتضمن توفير امتيازات وفرص عمل مختلفة من خلال التعاون والشراكة مع منصات العمل الحُر مثل «حسوب» وشركات التوظيف عن بُعد، بحيث تتضمن المبادرة فرصاً لمجموعة متنوعة من أشكال العمل سواء داخلياً أو عن بُعد مع شركات عالمية.