تداول فيديو يرصد واقعة مقتل وإصابة 4 على يد مختل عقليا بالشرقية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق جانبا من واقعة مقتل شخصين وإصابة اثنين على يد مختل عقليا في مدينة الزقازيق.

وأظهر الفيديو تجمع عدد من الأهالي ووجود سيارة إسعاف لنقل الضحايا إلى المستشفى.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة أول الزقازيق بلاغا بقيام شخص بقتل شخص طعنا وإصابة ابنه واثنين آخرين ناحية شارع فاروق بمدينة الزقازيق تصادف مرورهم بمكان الواقعة.

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=289570945407603&external_log_id=5f4515f1-efc0-4521-a84c-c603104efaa2&q=%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82%20%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%20%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7

انتقلت قوة من الشرطة وتمكنت من ملاحقة المتهم وضبطه وجار تحرير محضر بالواقعة، ونقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، فيما لفظ مصاب أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى ليرتفع إجمالى القتلى إلى آثنين.

وتبين من التحريات الأولية أن الشخص المتهم يدعى " أ ث " يعاني من مرض عقلي ويقيم بجوار الصالة المغطاة بمدينة الزقازيق.