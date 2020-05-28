حفل زفاف وحمام سباحة وكوفي شوب.. الشرقية تلاحق مخالفي قرارات الحظر

شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس في محافظة الشرقية، بإشراف اللواء سامي علام رئيس المركز، حملة لفض حفل زفاف بقرية ميت معلا ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

فيما استهدفت حملة أخرى المحال التجارية بنطاق المركز، للتأكد من التزامهم بقرار الغلق، وأسفرت عن تشميع 3 محال مأكولات.

وفي السياق نفسه، ترأس نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق حملة لمتابعة تنفيذ قرارات تطبيق الغلق الكامل للأنشطه التجارية بنطاق المركز، وتلاحظ أثناء المرور الميداني وجود حمام سباحة وكوفي شوب ومطعم بداخل سور على طريق "الزقازيق - بلبيس" بقرية بردين.

كما ضبط حسن الحاجري رئيس مركز ومدينة منيا القمح، 3 محال تجارية بخلاف محل لتقديم خدمات الإنترنت يعملون بعد توقيتات الحظر بالمخالفة للقانون.