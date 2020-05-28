آمال رزق الله: توسيع إجراء تحاليل pcr للأطقم الطبية يضمن إسعافهم سريعا

أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بحزمة القرارات التي أعلن عنها مجلس الوزراء لدعم الأطقم الطبية وتوفير مناخ آمن للعمل في ظل دورهم في مكافحة فيروس كورونا المستجد، لا سيما قرار توسيع إجراء تحاليل pcr للطواقم الطبية فوراً، وتخصيص أماكن لعزل الأطباء في كل مستشفى، لضمان إسعافهم فور ظهور أعراض عليهم.

ولفتت رزق الله، في بيان لها، إلى أن تأكيد رئيس الوزراء على توفير مخزون كاف من المستلزمات الطبية بالمستشفيات يضمن تقليل نسبة إصابة العاملين بالمستشفيات، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة أثناء رعاية المرضى والمصابين.

وثمنت قرار رئيس الجمهورية بمعاملة شهداء الأطقم الطبية كشهداء القوات المسلحة والشرطة، ودعم أسرهم وتلبية احتياجات أولادهم، تقديرا وعرفانا بحجم التضحية التي قدموها فداء لحماية صحة الشعب المصري.