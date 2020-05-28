الخرباوي: مسلسل الاختيار سبّب للجماعات الإرهابية قلقا كبيرا

قال الدكتور ثروت الخرباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن مسلسل الاختيار الذي يجسد قصة الشهيد أحمد منسي، سبّب لجماعة الإخوان الإرهابية قلقا كبيرا جدا، ومحاولة الهجوم على الجيش المصري مستمرة، لافتاً إلى أن فكرتهم عن الجيش المصري أنه أقيم على عقيدة مشكرة، لأن في تقديرهم أن عقيدة الجيش هي الدفاع عن الوطن، في حين أن عقيدة الجيش لديهم ليس حماية الأوطان التي ليس لها قيمة بالنسبة لهم وإنما حماية الإسلام.

وأضاف الخرباوي، خلال حواره في برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن مسألة العداء النفسي والعقائدي مع الجيش المصري عند وجود عمل يبين بطولة كبيرة له، أنه يخلق مثلا وقدوة من الجيش المصري، وهم لا يريدون ذلك.

وتابع أن جماعة الإخوان الإرهابية يريدون أن تكون القدوة منهم وليس من الجيش المصري، يريدون أن يتحدثوا عن عبدالله عزام وأسامة بن لادن وأبو بكر البغدادي ويجعلوهم قدوة، فعندما يظهر البطل الشهيد أحمد منسي وأصحابه هم القدوة للشباب العربي على مختلف الديانات وليس المسلم فقط، لأنه كان يعلم أنه يقدم روحه فداء للوطن وبلده، فلابد أن تهتز هذه الصورة ويعملوا على محاربتها، لأنها سببت لهم قلقا كبيرا، وأن الفيديو الركيك الذي أصدروه أمس يجب أن يتضمن جزءا في الهجوم على الجيش المصري.