وكيل "أوقاف مطروح" يعلن الإجراءات الاحترازية بالمديرية

أعلن فضيلة الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن هناك إجراءات إحترازية سيتم إتباعها مع العاملين بديوان عام مديرية أوقاف مطروح والإدارات الفرعية التابعة لها لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال "عبدالبصير"، اليوم، إن الإجراءات تتضمن ارتداء الكمامات داخل الديوان العام والإدارات الفرعية، وعدم المصافحة والمعانقة، وترك مسافات كافية بين الأشخاص خلال التعامل داخل ديوان عام المديرية والإدارات التابعة لها لا تقل عن متر، وعدم السماح لأى فرد من المواطنين بالتواجد بديوان المديرية والإدارات الفرعية بدون ارتداء الكمامة وذلك حفاظاً على سلامة الجميع كواجب شرعي ومسؤولية وطنية ومساندة للأطقم الطبية.

وشدد على ضرورة نشر الوعى ومواجهة الأخطار فى ظل المسؤلية التضامنية مع مواجهة الشائعات والتحلى بالتثبت وعدم قبول أو نشر خبر إلا من المصادر الرسمية.