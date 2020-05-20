تعليمات "أوقاف مطروح" للأئمة: التواجد بالمساجد حتى نقل تكبيرات العيد

أعلنت مديرية أوقاف مطروح تعليمات للأئمة والمساجد فى صلاة العيد.

وقال فضيلة الشيخ حسن عبد البصير مدير عام أوقاف مطروح إن التعليمات تضمنت - على جميع الأئمة التواجد بمساجدهم من فجر يوم العيد ولحين الانتهاء من نقل تكبيرات العيد من إذاعة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد ومن يخالف ذلك يتحمل المسئوليه كاملة.

- أن يكون المسجد الذى تذاع فيه التكبيرات من المساجد التى تقام فيها الجمعة.

- عدم دخول أى فرد إلى صحن المسجد إلا الإمام وعمال المسجد.

- تواجد جميع مديري الإدارات فى دائرة الإدارة لمتابعة حالة الغلق للمساجد فجر يوم العيد وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف تعليمات الوزارة.

- إعداد التقارير في موعد أقصاه السابعة صباحا وسرعة موافاة الوزارة بالتقرير الشامل.

- تطبيق العقوبات التى أقرها معالى رئيس الوزراء بشأن التجمعات أمام أو داخل المساجد وكذلك قرارات الأوقاف بشأن عقوبات المخالفين.

- تنعقد غرفة عمليات المتابعة بقيادة مدير عام الدعوة ورؤساء الأقسام من صباح الجمعة وحتى الإنتهاء من صلاة العيد، مع التنبيه على أن صلاة العيد خلف التلفاز أو المذياع لا تصح ، وجواز صلاة العيد فى البيت للرجل منفردا أو مع أهل بيته دون أى تجمع لسكان العقار حفاظا على صحة الجميع فالهدف الرئيسى هو منع التجمعات حفاظا على الجميع ودفعا لإنتشار عدوى فيروس كرونا المستجد وحفاظا على الأطقم الطبية التي تؤدى تضحيات جسام من أجل حماية النفس، وصلاة العيد ركعتان كأى صلاة أخرى غير أن المصلى يكبر فى الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وفى الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام.