الخرباوي: داعش تدافع عن الإخوان.. وهجومها عليها بالتنسيق بينهما

قال ثروت الخرباوى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن داعش تتولى مهمة الدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر هو سبب الإصدار الأخير لها.

وأض، افخلال حواره عبر شاشة "إكسترا نيوز": "هذا الأمر حدث بطريقة مفضوحة وسطحية وساذجة، وتنظيم القاعدة هاجم الإخوان ولكن اتضح بعد ذلك أن الأمر مجرد تنسيق أدوار، لدرجة أنه عندما وصل الإخوان إلى الحكم، كان محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري أحد المنسقين بين القاعدة والإخوان".

وتابع: "التنسيق بين الإخوان والجماعات التي تحمل السلاح، ينص على مهاجمة الإخوان حتى تتفرغ للعمل العلني الذي يعتمد على الديموقراطية وآلياتها، بينما في الإخوان هناك جبهتان الأولى تدعو إلى استخدام القوة ولكن في الوقت المناسب، ولكن الفريق الثاني يدعو إلى استخدام القوة في الوقت الحالي".

وأردف، أن داعش والقاعدة أتيا من رحم جماعة الإخوان الإرهابية: "عندما أدلت أم أسامة بن لادن بحوار منذ 9 أشهر قالت إنه كان إخوانيا ثم عمل مع الإرهابي عبدالله عزام، كما أن يوسف القرضاوي قال إن أبو بكر البغدادي كان من شباب الإخوان، وعندما وصلت الجماعة إلى الحكم أنشأ خيرت الشاطر هيئة شرعية للتنسيق بين كل تلك الكيانات". وواصل: "ومن ثم لا يمكن أن ينطلي علينا وجود فيديو لداعش تهاجم فيه الإخوان".