الخرباوي: الإخوان وداعش يريان حتمية الصدام مع المجتمع ويصفانه بالجاهلي

قال ثروت الخرباوى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن المحتوى الفكري للإخوان وداعش واحد، وليس هناك خلاف على الإطلاق، حتى لو وُجد اختلاف حول الوسيلة والتوقيت.

وأضاف خلال حواره عبر شاشة "إكسترا نيوز": "جمعا الشباب من خلال إعادة الخلافة، وذلك عن طريق فكرة الحاكمية دون أن يكون هناك أطر واضحة لتنفيذ ما يعدان به".

وأردف، أن التنظيمين يستقطبان الشباب من خلال عدة أفكار، منها أن هذا المجتمع جاهلي، وأنه في جاهليته أشد قسوة من جاهلية القرون الأولى، وأنه يجب أن يجابه بالقوة: "يقولان بحتمية الصدام، لأنهما يعتقدان أن هذا المجتمع لن يقبل حكم الإسلام بسبب تفشي الجاهلية، وهذا موجود في رسائل مؤسس الإخوان حسن البنا، ولذلك قالوا إن ما حدث في 30 يونيو كان انقلابًا على الإسلام".