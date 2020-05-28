الخرباوي: فوزي السعيد هاجم الإخوان على المنابر بالاتفاق معهم

فضح ثروت الخرباوى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، الأساليب الملتوية لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أنها تعتقد بحتمية الصدام مع المجتمع المصري.

وقال "الخرباوي" خلال حواره عبر شاشة "إكسترا نيوز": "هناك شيخ اسمه فوزي السعيد، كان يخطب في أحد مساجد رمسيس، وقال في اعتصام رابعة إن من يشك في عودة مرسي يشك في الله ويكفر، وكان الإخوان تتفق معه والشيخ نشأت في مدينة نصر، على الهجوم على الجماعة".

وأوضح ثروت الخرباوي، أن فوزي السعيد كان أحد مؤسسي مدرسة السلفية الجهادية: "وبالتالي كان لازم الإخوان يعملوا مفارقة بينهم وبين الكيانات اللي بيغذوهم، ولذلك كانت ترسل نقابة الأطباء ترسل متطوعين من شباب الإخوان إلى مكان تنظيم القاعدة".

وتابع: "المعين الفكري والرافد التنظيمي واحد أيضًا، ومن يتولى تهيئة وإعداد ووضع المناهج الفكرية التي تؤهل لحمل السلاح في داعش هم الإخوان".