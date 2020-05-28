ترامب يوقع أمرا تنفيذيا على مواقع التواصل للحد من حصانتها القانونية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمر التنفيذي الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي يهدف إلى الحد من حماية عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي، وقال إن الأمر التنفيذي بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي سيحد من حصانتها القانونية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأضاف ترامب، للصحفيين، أنه وقع على الأمر الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي لحماية حرية التعبير للشعب الأمريكي.

واتهم ترامب منصات التواصل الاجتماعي بممارسة ما يرقى للاحتكار، وقال إن على الولايات تطبيق قوانينها المحلية مع منصات التواصل.

وأضاف ترامب: "سنتغلب على أي مواجهات قانونية للأمر التنفيذي الخاص بمنصات التواصل"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأوضح ترامب: "سأعمل على إصدار قوانين جديدة إضافة إلى الأمر التنفيذي بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف ترامب: "لن أغلق حسابي على تويتر"، موضحا أن الأمر التنفيذي يفتح المجال أمام الملاحقة القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح ترامب: "سأطلب من المدعي العام الأمريكي فرض قوانين الولايات على مواقع التواصل الاجتماعي".

من جانبه، قال المدعي العام الأمريكي، في وقت سابق، إن إدارة ترامب تعد تشريعا بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني قالت في وقت سابق، اليوم في مؤتمر صحفي للمتحدثة، إن تويتر أظهر انحيازا ضد الرئيس ترامب بينما لم يمارس الرقابة على الصين.

وكشفت مسودة قرار للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، اليوم، أنها تسهل محاسبة مواقع التواصل على المحتوى المنشور وفقا لما نشرته قناة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية ABC News.