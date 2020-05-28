بعد تويتر.. انتقادات ترامب للتواصل الاجتماعي عرض مستمر

بعدما اعتبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "احتيالية"، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، سيوقع أمرًا تنفيذيًا يستهدف شركات التواصل الاجتماعي، حسب الـ"بي بي سي".

وهاجم الرئيس الأمريكي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث اعتبره يتدخل في الانتخابات الأمريكية المقرر لها أن تقام في 2020، مضيفًا في تغريدته ، "تويتر يتدخل الآن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020".

يأتي ذلك بعدما حذر "تويتر" من إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي، التي غرد فيها عبر حسابه بالموقع،قائلًا: "ليس هناك أي احتمال (صفر!) في ألا ينطوي الاقتراع عبر البريد على احتيال كبير"، وحذر من احتمال وقوع "تزوير".

وفي سابقة من نوعها، وضع "تويتر" علامة تحذير أسفل التغريدة ومع أخرى لاحقة بموجب سياسته الجديدة حول مكافحة المعلومات المضللة، حيث تعهد "تويتر" في وقت سابق بزيادة علامات التحذير تحت المعلومات المزيفة أو المضللة التي تنشر عبر موقعه، لكنه كان بطيئًا في اتخاذ أي خطوات بحق ما ينشره الرئيس الأمريكي.

لم تكن هذه هي المرة الأولي التي يهاجم فيها ترامب إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ففي 2019، هاجم العملات الرقمية، وخاصة "البيتكوين" وعملة "فيسبوك" المقترحة "ليبرا"، وطالب شركات التكنولوجيا أن تسجل نفسها كبنوك إذا رغبت في ممارسة وظائف البنوك.

وقال ترامب في تغريدة له: "إذا أرادت فيسبوك وشركات أخرى أن تصبح بنكًا، فيجب عليها أن تسجل نفسها كبنك، وأن تخضع للقوانين المحلية والدولية التي تحكم عمل البنوك".